Manuel Neuer continua um 'monstro' aos 34 anos

A Bundesliga regressa já no dia 16 e o Bayern Munique já havia reatado os treinos presenciais no início de abril, mas desde então alguns jogadores continuaram a trabalhar perto de casa e um deles é Manuel Neuer. O emblema bávaro partilhou imagens de uma sessão de treino do guardião alemão, acompanhado pelo técnico de guarda-redes Toni Tapalovic, e no qual Neuer mostra estar numa forma impressionante mesmo aos 34 anos. [Vídeo: Youtube Bayern Munique]