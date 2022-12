Manuel Paula: «Há condições para ser uma grande festa, num cenário único como Lisboa»

A carregar o vídeo ...

Para lá de ser o último dia do ano, o 31 de dezembro será também dia de festa desportiva na capital, com a realização da primeira edição da São Silvestre El Corte Inglés, uma prova que juntará cerca de cinco mil atletas pela manhã de sábado. Será um momento de celebração, que para o El Corte Inglés marcará também o regresso à aposta na capital portuguesa no que aos eventos desportivos diz respeito.