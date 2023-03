Mãos na cabeça e muitos impropérios: Cryptodata RNF mostra reações após acidente que envolveu Marc Márquez e Miguel Oliveira

A carregar o vídeo ...

Tal como na véspera, a Cryptodata RNF Motogp Team partilhou nas redes sociais um vídeo de resumo do dia no Grande Prémio de Portugal, com especial foco no sucedido com Miguel Oliveira. Neste vídeo, com imagens inéditas, é possível ver-se a reação de Razlan Razali e Paulo Oliveira no momento do acidente com Marc Márquez, mas também os momentos posteriores, como a visita do espanhol à box da equipa do português, o regresso do português após a ida ao centro médico e também o reencontro (com sorriso no rosto) de Miguel Oliveira com a sua filha Alice.