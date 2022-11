Mapa de calor e realidade aumentada: aplicação da FIFA oferece experiência inovadora aos adeptos no Qatar

A carregar o vídeo ...

Os adeptos que se encontram no Qatar a assistir aos jogos do Mundial'2022 e que têm a aplicação FIFA+ no telemóvel e/ou tablet têm a oportunidade de experimentar tecnologia de ponta que permite ter acesso aos mapas de calor dos jogadores em campo e ainda outro tipo de ferramentas como a realidade aumentada. [Vídeo: Javier Lanza/Twitter]