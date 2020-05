Máquina de golos: Época 'on fire' de Lewandowski pelo Bayern Munique

A carregar o vídeo ...

A Bundesliga alemã regressa já no fim de semana com as últimas 9 jornadas e uma das expectativas é saber se Robert Lewandowski conseguirá manter o nível exibido até à paragem forçada pela pandemia. O avançado polaco do Bayern Munique marcou 37 golos em todas as provs e 25 foram no campeonato, superando desde logo os 22 tentos que lhe valeram o estatuto de melhor marcador na época passada. [Vídeo Omnisport]