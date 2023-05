A carregar o vídeo ...

Ásgeir Sigurgeirsson não é Maradona nem Messi mas ter-se-á inspirado em qualquer um dos dois jogadores argentinos. O jogador do KA, da Islândia-natal, já tinha marcado um golo mas 'resolveu' oferecer a vitória à sua equipa, com o 1-2 final, ao HK, com um slalom incrível. O jogo em Kópavogur contou para a sexta jornada da 1ª divisão islandesa.