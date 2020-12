«Maradona, sonho bendito»: trailer da série sobre El Pibe deixa água na boca

A carregar o vídeo ...

Em 2019 Diego Maradona assinou um contrato com a Amazon Prime para a realização de uma produção sobre a história de vida e carreira da lenda do futebol argentino e mundial. Apesar da recente morte de El Pibe, o projeto mantém-se de pé e tem estreia marcada para março. 'Maradona, sonho bendito' é o nome da ficção que promete dar que falar e nas últimas horas as primeiras imagens da série foram divulgadas no programa 'Intruders', da televisão argentina. [Vídeo: Twitter]