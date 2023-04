Aos 77' do V. Guimarães-P. Ferreira , Marafona viu amarelo por atrasar uma reposição e, irritado com a decisão do árbitro, protestou e viu logo de seguida o vermelho direto. O guarda-redes pacense perdeu as estribeiras e chegou mesmo a encostar a cabeça a Gustavo Correia, sendo de pronto agarrado pelos colegas. [