Marat Safin aventura-se no mundo das artes marciais

A carregar o vídeo ...

Retirado do ténis há mais de dez anos, Marat Safin tem tentado manter-se ligado ao desporto, seja como dirigente ou político, mas também a nível da própria prática. A mais recente aventura do ex-tenista passou pelos desportos de combate, com uma incursão pelo muay thai. O resultado da experiência foi partilhado pelo lutador russo com quem treinou, no House of Hooks Boxing Studio, em Moscovo. E aí, com um pequeno vídeo, o lutador deixou ainda uma legenda com alguns elogios à capacidade física do gigante russo. "Os golpes do Marat Safin não são fortes apenas com a raquete, mas também com luvas de boxe. É uma pessoa talentosa em tudo", pode ler-se na publicação. Haverá aqui uma abertura para uma carreira alternativa?