Marc Gasol, jogador dos Lakers, passou por uma situação dolorosa no jogo com os Boston Celtics. O jogador espanhol deslocou um dedo de uma mão e colocou-o no lugar logo em campo. "Atirei-me ao chão para recuperar uma bola. Não sei bem o que se passou, mas quando me levantei olhei para a mão e vi que o dedo estava deslocado", contou o jogador à agência espanhola EFE. (Vídeo Twitter)