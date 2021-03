Marc Márquez acelera em Portimão

A carregar o vídeo ...

Marc Márquez partilhou esta sexta-feira nas suas redes sociais um vídeo... em Portimão. O piloto espanhol da Honda cumpre mais um dia de testes no Autódromo Internacional do Algarve, depois de ter já também acelerado na Catalunha . Recorde-se que o piloto catalão perdeu toda a temporada passada devido a uma lesão contraída na prova de abertura, em Jerez de la Frontera, e está numa corrida contra o tempo para estar presente na jornada de abertura do campeonato de 2021, agendada para o próximo dia 28 no Qatar [Vídeo Twitter Marc Márquez]