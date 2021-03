Marc Márquez cada vez mais perto do regresso: espanhol já acelerou na Catalunha

A carregar o vídeo ...

Até há umas semanas era algo visto como pouco provável, mas Marc Márquez parece estar disposto a voltar a contrariar a lógica e apresentar-se no Grande Prémio do Qatar, dentro de dez dias. Esta terça-feira, depois de no fim de semana ter andado já de minimoto, o espanhol saltou para cima de uma RC213V-S (a versão de estrada da sua moto de MotoGP) e o cenário de retorno está cada vez mais próximo...