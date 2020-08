Marc Márquez dá tudo no ginásio e prepara regresso

A carregar o vídeo ...

Depois da queda na 1.ª prova do Mundial, que obrigou a uma cirurgia por fratura no braço direito, Marc Márquez prepara-se para voltar às corridas do MotoGP no fim-de-semana em Brno, no GP República Checa. O piloto da Honda partilhou um vídeo nas redes sociais no qual é possível ver o intenso trabalho de ginásio que tem realizado para regressar na melhor forma possível e começar a amealhar pontos que permitam revalidar o título Mundial.