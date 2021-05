A carregar o vídeo ...

Marc Márquez sofreu esta manhã um acidente nos treinos livres do GP Espanha, em Jerez, o mesmo circuito onde no ano passado se lesionou com gravidade. O piloto espanhol perdeu o controlo da moto na curva 7 e foi atirado a grande velocidade para o 'airfence', que amparou a queda. Márquez foi transportado ao centro médico e a Honda já veio dizer que o piloto não sofreu ferimentos graves, apenas uma contusão. (Vídeo YouTube)