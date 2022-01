Marc Márquez treina em Portimão: espanhol prepara época de 2022 em Portugal

A carregar o vídeo ...

Marc Márquez (Honda) continua a preparar a temporada de 2022. Depois de ter feito alguns dias de motocrosse na Catalunha, no último fim de semana o oito vezes campeão mundial - seis delas em MotoGP - participou numa ronda de testes privados no circuito de Portimão. O espanhol rodou com a RC213V-S; não será a moto que vai usar no Mundial deste ano, mas trata-se de uma 'máquina' que lhe é extremamente familiar. (Vídeo Honda)