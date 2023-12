Marca 64 pontos na NBA e acaba à porta do balneário do adversário... a discutir por causa da bola

A carregar o vídeo ...

Giannis Antetokounmpo marcou uns impressionantes 64 pontos - um máximo de carreira - na vitória dos Milwaukee Bucks sobre os Indiana Pacers, por 140-126, mas no final do jogo o grego perdeu a cabeça. Quando percebeu que a equipa adversária teria levado a bola de jogo, correu para o túnel e exigiu, à porta do balneário, que lha entregassem... Além dos 64 pontos, a exibição de Antetokounmpo ainda foi coroada com 14 ressaltos, 3 assistências, 4 roubos de bola e 1 desarme de lançamento. (Vídeo Twitter)