Marcano abriu o marcador em Mafra e fez história no FC Porto

24 golos Iván Marcano é, agora, o 3.º central com mais golos na nossa história



1. Zé Carlos, 25

2. Jorge Costa, 25

3. Iván Marcano, 24 #CDMFCP pic.twitter.com/87ehUVzGJM — FC Porto (@FCPorto) November 8, 2022

Aos 7' do Mafra-FC Porto , Marcano abriu o marcador, fazendo o 1-0 para os dragões. Com este cabeceamento certeiro, tornou-se no terceiro central com mais golos (24) da história do clube, apenas superado por Jorge Costa e Zé Carlos (25).