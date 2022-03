A carregar o vídeo ...

As imagens são impressionantes relativamente à festa do Leeds, após o remate vitorioso de Joe Gelhardt. O jovem avançado inglês, de 19 anos, entrou aos 90'+2 e acabou por apontar o golo do triunfo, aos 90'+4. As imagens reveladas pelo Leeds demonstram que existirão poucas coisas mais vibrantes do que apontar o golo do triunfo nos descontos de um jogo.