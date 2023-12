Marcelinho reaparece com um olho negro: «Saí com uma mulher casada e o marido sequestrou-me»

A carregar o vídeo ...

Depois do 'Globo Esporte' avançar que a Polícia Civil brasileira estava a investigar o desaparecimento de Marcelinho Carioca, que havia sido visto pela última vez este domingo, num evento realizado em São Paulo, o antigo internacional brasileio reapareceu com um olho negro e explicou tudo. Através de um vídeo, o ex-futebolista canarinho contou que saiu com uma mulher casada e que o marida dela acabou por sequestrá-los aos dois.