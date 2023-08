Marcelo é expulso e sai em lágrimas após ver estado em que ficou o adversário: as imagens podem chocar

A carregar o vídeo ...

Antes de descrevermos este vídeo, alertamos para o facto de as imagens que se seguem poderem ser demasiado sensíveis para alguns dos nossos leitores. Marcelo, experiente lateral-esquerdo do Fluminense, foi expulso na madrugada desta quarta-feira durante no encontro frente ao Argentinos Juniors, a contar para a Libertadores. O antigo jogador do Real Madrid viu o cartão vermelho direto após uma entrada imprudente sobre Luciano Sánchez, defesa do clube argentino. Quando tentava fazer um drible sobre o adversário, o internacional brasileiro acabou por pisar e fraturar a perna de Sánchez. Marcelo não conteve as lágrimas assim que se apercebeu no estado em que ficou a perna do jogador do Argentinos Juniors.