Francisco Cabral, 24 anos, e Nuno Borges, 25, dois amigos de infância que se conhecem desde os tempos em que se defrontavam nos tempos dos sub-10, disputam a final do Millennium Estoril Open em pares, frente ao sul-africano Raven Klaasen e ao japonês Ben McLachlan, e contam com o apoio do Presidente da República que assiste ao jogo.