Marcelo recorda clássicos com o Barcelona: «Mourinho mudou a cabeça de toda a gente, se não for na porrada não vai dar»

Marcelo, defesa brasileiro do Fluminense, recordou no podcast 'Charla' os clássicos com o Barcelona, nos tempos em que jogava no Real Madrid. O brasileiro recordou os duelos de Cristiano Ronaldo com Lionel Messi, bem como um conselho de José Mourinho para estes jogos em que os catalães, treinados por Pep Guardiola, colocavam em prática o famoso 'tiki-taka'. (Vídeo Instagram)