A carregar o vídeo ...

A passar alguns dias em Madrid, Marcelo não esqueceu um dos clubes do coração e foi esta segunda-feira até ao centro de treinos do Real visitar os ex-companheiros de equipa e rever alguns rostos conhecidos. O experiente lateral brasileiro, que agora atua no Fluminense, não se fartou de distribuir abraços e cumprimentos especiais. [Vídeo: Real Madrid/X]