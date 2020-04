Marchesín destaca preocupação do FC Porto com os jogadores: «É um clube com uma grandeza tremenda»

A carregar o vídeo ...

Agustín Marchesín, guarda-redes argentino do FC Porto, partilhou esta quarta-feira um vídeo onde relata a forma como os azuis e brancos fazem o acompanhamento diário dos jogadores que estão confinados em suas casas, face à pandemia da Covid-19. "O clube tem sido impecável, tem-nos ajudado muitíssimo. Surpreendeu-me a qualidade com que o clube tem lidado com a situação e comportado connosco. É um clube com uma grandeza tremenda", apontou. [Vídeo: FC Porto]