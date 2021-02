Marco Ferreira e as ameaças aos árbitros: «Não vemos os clubes a condenar»

A carregar o vídeo ...

Luís Godinho foi alvo de ameaças de morte após o Sp. Braga-FC Porto (1-1), da Taça de Portugal. Ainda no Minho, o árbitro, bem como vários membros da família chegada, começaram a receber telefonemas e mensagens intimidatórias, com a viagem do juiz para casa a ser monitorizada pela polícia. Este caso foi analisado este sábado por Marco Ferreira, especialista Record em arbitragem, no programa Hora Record na CMTV.