Marco Silva conquista o prémio 'Talento que Marca o Mundo' de fevereiro

Marco Silva conquistou esta quarta-feira o prémio 'Talento que Marca o Mundo'. O treinador do Fulham foi distinguido pelos embaixadores da Liga Portugal pela época que está a realizar ao serviço dos cottagers no Championship. "Agradecer à Liga por ter estado atenta a tudo o que se passa não só no futebol português, mas também a todos os participantes, treinadores e jogadores que estão a trabalhar no estrangeiro", disse o técnico. (Vídeo: Liga Portugal)