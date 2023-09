Marco Silva: «É muito importante para o Sp. Braga poder estar na Champions»

A carregar o vídeo ...

Marco Silva abordou a participação das equipas portuguesas nas competições europeias, dando especial destaque ao Sp. Braga, que regressou à Liga dos Campeões 10 anos depois. O técnico do Fulham considera que é "importante" para os arsenalistas voltarem a ouvir o hino da prova milionária, destacando também as boas prestações de Benfica e FC Porto bem como a do Sporting na Liga Europa. [Vídeo: DAZN]