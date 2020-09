A carregar o vídeo ...

Marcos Acuña quer apresentar-se no seu novo clube na melhor forma possível. E, por isso, o internacional argentino - que mantém-se afastado do estágio de pré-temporada do Sporting - continua a trabalhar arduamente com um preparador físico particular, sessões essas que têm sido partilhadas nas redes sociais do seu treinador pessoal. [Vídeo: Instagram / Francisco Silva]