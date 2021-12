Marcos Braz falou à chegada a Braga: «Não está programado falar com Carlos Carvalhal»

A carregar o vídeo ...

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, voltou a falar publicamente esta noite na chegada a Braga onde assumiu ter-se reunido com os responsáveis do Sp. Braga. Braz garantiu que "não está programado falar com Carlos Carvalhal" mas que poderá encontrar-se com António Salvador esta quinta-feira. O dirigente frisou que não quer criar tumultos em Portugal e que "o Flamengo só está a trabalhar e a tentar contratar um treinador português de uma escola que se apresenta no Mundo inteiro com tanto suor". "Estou um pouco espantado com esta situação. Não estamos a criar tumultos nem quero isso", reiterou. Marcos Braz viu ainda João de Deus contradizê-lo em relação ao encontro com Jorge Jesus e pediu ao treinador-adjunto do Benfica para dar mais explicações se assim o entender. [Vídeo: TNT Sports Brasil]