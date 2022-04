A carregar o vídeo ...

Um grupo de adeptos do Flamengo juntou-se esta sexta-feira no centro de treinos do clube, em protesto com os recentes resultados da equipa treinada por Paulo Sousa. No entanto, Marcos Braz, dirigente do Flamengo, garante que o português tem o apoio da estrutura e dos jogadores. [Imagens: Fla TV].