A carregar o vídeo ...

Marcos Llorente impressionou esta quinta-feira nas redes sociais, ao partilhar um vídeo no qual mostra a sua incrível capacidade de impulsão... a uma perna. "115 centímetros na perna coxa. Não me deixo ficar, nem a brincar... Alguém dá mais?", questionou o defesa do Atlético Madrid, lançando um desafio que parece mesmo à medida de Cristiano Ronaldo.