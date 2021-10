Expulsão relâmpago: Marcos Rojo viu dois amarelos em menos de dois minutos no Superclássico

A carregar o vídeo ...

Marcos Rojo foi expulso no clássico argentino entre River Plate e Boca Juniors, ao ver dois cartões amarelos no espaço de menos de... dois minutos. O antigo jogador do Sporting viu o primeiro cartão aos 14' e foi admoestado pela segunda vez ainda antes de o relógio tocar nos 16'. No momento da expulsão o marcador estava em 0-0, sendo que por esta altura, ao intervalo, o River já vence por 2-0.