Moussa Marega surpreendeu tudo e todos ( até mesmo Sérgio Conceição ) ao marcar de livre direto na goleada ( 6-1 ) diante do Moreirense e durante a festa que se seguiu à entrega do troféu de campeão ao FC Porto o maliano explicou de forma detalhada e bem animada, através de um direto no Instagram, como marcar grandes golos de bola parada. [Vídeo: Twitter]