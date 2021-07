A carregar o vídeo ...

Moussa Marega, ex-avançado do FC Porto, estreou-se esta sexta-feira a marcar com a camisola do Al Hilal, equipa da Arábia Saudita treinada pelo português Leonardo Jardim. O avançado maliano anotou um grande golo na derrota (3-2) frente ao Hertha, com um belo remate de pé esquerdo que o emblema saudita partilhou nas redes sociais. [Víde: Twitter Al Hilal]