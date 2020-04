A carregar o vídeo ...

Maria Leal adaptou o tema 'Tá Demais' à pandemia mundial, ao falar sobre o novo coronavírus e gravou um videoclip... como fada. "Corona meteste-te com o povo errado e vamos vencer com união. Oh Corona não te quero ver mais. Nós somos uma grande nação", pode ouvir-se no tema que já está a somar milhares de reações [Vídeo Youtube]