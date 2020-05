A carregar o vídeo ...

Maria Martins fez história ao ser a primeira portuguesa do ciclismo de pista a apurar se para os Jogos Olímpicos e esteve nos PodCast Record para uma conversa bem interessantes com os jornalistas João Seixas e Pedro Filipe Pinto sobre a modalidade, o papel das mulheres no desporto e muito mais. Para ver esta quinta-feira, como sempre, no Record Online.