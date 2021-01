Marinho celebra final da Libertadores e pergunta a dirigente do Santos: «Quando é que vão pagar?»

A carregar o vídeo ...

O Santos garantiu a presença na final da Taça Libertadores - onde vai defrontar o Palmeiras de Abel Ferreira - e no final doos jogadores fizeram a festa no balneário. Marinho fez um direto no Instagram, onde revelou que a equipa tem salários em atraso. "Agora até recebemos os salários em atraso", disse, eufórico. A determinado momento do vídeo, o avançado encontrou Felipe Ximenes, um dirigente do clube, e confrontou-o: "Quando é que vocês vão pagar?" E deve ter gostado da resposta. "Amanhã", garantiu Ximenes. (Vídeo Twitter)