Mario Götze continua a brilhar no PSV: alemão marcou o golo da vitória frente ao Groningen

A cumprir a segunda temporada no PSV, Mario Götze continua a dar nas vistas no emblema holandês, que lidera o campeonato do país. Este domingo, o internacional alemão, de 29 anos, apontou o único golo do encontro com o Groningen e deu a vitória à equipa orientada por Roger Schmidt. Foi, ainda assim, o primeiro golo de Götze esta época na competição, ele que soma já seis tentos em 29 jogos pelo PSV em 2021/22. [Vídeo: One Football]