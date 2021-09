A carregar o vídeo ...

Mário Jardel, antigo avançado do Sporting e do FC Porto, partilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece a marcar golos num campo de futebol à noite, na localidade alemã de Duisburg. "Fazendo uma visita e mostrando um pouco do que fiz de melhor na minha vida: golos", escreveu o antigo goleador brasileiro. (Vídeo Instagram)