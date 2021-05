Marítimo B-Canelas acabou com ameaças de Fernando Madureira: «Esse artista eu vou tratar dele»

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Marítimo B e Canelas, da Série 4 da fase de acesso à Liga 3, que terminou com vitória dos insulares por 4-3, acabou por ficar marcado por momentos de tensão após o apito final. Em causa os protestos da formação visitante na direção do árbitro, especialmente pela voz de Fernando Madureira.



"Calma, que esse artista eu vou tratar dele. Vou tratar dele, esta merda é uma vergonha. Olha para mim, ó artista. Hoje roubaste-me, és um ladrão. Foste para Viana para subir mas vais descer outra vez, pá", atirou o jogador do Canelas, conforme se pode ouvir neste vídeo da RTP Madeira.



O juiz em causa é João Matos, da AF Viana do Castelo, que nesta partida expulsou André Salvador, aos 90'+1, isto numa partida na qual foram exibidos 9 cartões amarelos.