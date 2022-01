O Marítimo sofreu uma grande contrariedade à passagem do minuto 43. Joel Tagueu perdeu a posse de bola, tentou recuperá-la mas Pedro Nuno foi mais rápido e o jogador dos insulares acabou por entrar de forma dura sobre o médio do Belenenses SAD. O árbitro não teve dúvidas sobre a gravidade do lance e mostrou o cartão vermelho direto. Sigao jogo em direto. [Vídeo: VSports]