Quando parecia que o Portimonense-Marítimo ia chegar ao intervalo com um empate sem golos, eis que Rafik Guitane marcou um golaço no Algarve, aos 45'+7, e deixou os madeirenses em vantagem mesmo a acabar o primeiro tempo. Tudo isto depois de o Portimonense ter visto o segundo golo ser-lhe anulado no jogo. [Vídeo: VSports]