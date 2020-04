Marítimo responde ao Las Palmas com golaço de Bambock

A carregar o vídeo ...

O golo que Bambock marcou esta época ao FC Porto, no empate (1-1) da 9.ª jornada, foi a resposta escolhida pelo Marítimo para responder ao desafio colocado no Twitter pelo Las Palmas. Os madeirenses foram nomeados pelo clube do arquipélago vizinho das Canárias, juntamente com o Recreativo de Huelva e o SD Ponferradina, para mostrar um golo do nível do apontado pelo seu jogador Álvaro Lemos, num remate de fora da área. A escolha recaiu no remate do franco-camaronês Bambock, que ao 11.º minuto do jogo com os dragões rematou de primeira e bateu Marchesín. Na sequência deste desafio, o Marítimo nomeou de seguida o Benfica, o Sp. Braga e a Juventus. (Vídeo Twitter)