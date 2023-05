Mark Cavendish anuncia final da carreira em Itália: «Este vai ser meu último Giro»

A carregar o vídeo ...

Mark Cavendish aproveitou o dia de descanso do Giro para anunciar aos jornalistas que esta é a última vez que compete na Volta a Itália. Na companhia da mulher e dos filhos o ciclista britânico da Astana, de 38 anos, revelou que vai deixar o ciclismo no final do ano. Cavendish é um dos mais bem sucedidos sprinters dos últimos tempos, tendo ganho 34 etapas no Tour, 16 no Giro e 3 na Vuelta. (Vídeo Astana/Twitter)