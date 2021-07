Mark Cavendish 'passa-se' com mecânico antes de etapa no Tour'2021

A carregar o vídeo ...

Mark Cavendish tem sido uma das figuras destacadas no Tour'2021, mas no meio da alegria há também momentos menos bons. Como aquele que se registou esta sexta-feira, antes da etapa 19, quando o britânico perdeu a cabeça com um mecânico da Deceuninck-QuickStep por causa das condições da sua bicicleta.



No final do dia, refira-se, Cavendish sentiu-me mesmo forçado a pedir desculpas. "Muitos de vocês viram o vídeo da etapa de hoje [ontem]. Durante o Tour, como estamos sujeitos a condições extremas, queria ter a bicicleta perfeita, de forma a manter-me seguro. A minha tinha alguns problemas quando peguei nela esta manhã. Mesmo assim, não devia ter reagido daquela forma, muito menos de forma pública. Sou muito próximo dos mecânicos e sei que trabalham de forma incansável para garantir que estamos sempre seguro e somos bem sucedidos. Mesmo que eles conheçam o meu feitio, ninguém, especialmente aqueles de quem gostamos, merecem ser tratados assim", declarou o ciclista, que diz já estar tudo solucionado internamente.