Mark Cavendish retirado de maca após queda aparatosa

O britânico Mark Cavendish sofreu este domingo uma violenta queda na última jornada dos 'Seis Dias de Gent', tendo sido retirado do recinto de maca por precaução. Tudo aconteceu quando o veterano ciclista de 36 anos chocou com Gerben Thijssen, algo que motivou uma aparatosa queda com um forte impacto no solo. Apesar do aparato, e de ter sido retirado de maca, o 'Manxman' ainda se levantou e saudou os fãs antes de ser transportado para fora do recinto, como dissemos, de maca.