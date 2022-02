O PSG recebe esta terça-feira o Real Madrid, em jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões e que marcará o reencontro de Messi com os merengues. Na antevisão à partida, Marquinhos revelou o que espera do companheiro de equipa, que diz estar cada vez mais confiante em Paris. [Vídeo: One Football]