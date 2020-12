Marroquinos ficam sem guarda-redes e defesa brilha na baliza

A carregar o vídeo ...

O duelo entre o FUS Rabat e o Difaâ El Jadida, da primeira divisão marroquina, foi particularmente agitado para a equipa da casa. Especialmente no que aos guarda-redes diz respeito. Com dois guardiões na ficha de jogo - um titular e um suplente -, a equipa de Rabat acabou o jogo com um jogador de campo na baliza, já que o primeiro foi substituído por lesão (aos 27') e o segundo expulso aos 77'. Ora, sem outra solução, foi o defesa Anas Bach à baliza para o último quarto de hora e, para lá de não ter sofrido golos, ainda deixou como amostra uma defesa que fará inveja a muitos... guarda-redes.