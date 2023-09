Marroquinos recitam parte do Alcorão antes do jogo com Burkina Faso: golo também teve celebração especial

A carregar o vídeo ...

O encontro particular entre Marrocos e Burkina Faso tem contornos especiais, depois do terramoto que se fez sentir em Marraquexe. Antes do início da partida, os adeptos marroquinos aproveitaram o minuto de silêncio em honra das vítimas do sismo para recitar o Sura Al-Fatiha, o primeiro capítulo do Alcorão, como forma de pedido de orientação divina. Ao minuto 36, novo momento especial para os marroquinos com o golo de Azzedine Ounahi. O médio do Marselha convidou todos os seus companheiros a juntarem-se a si nas celebrações e juntos ajoelharam-se.