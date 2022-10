A carregar o vídeo ...

Depois do atraso do Sporting em Marselha, na semana passada, o Marselha não arriscou e trouxe o próprio autocarro até Lisboa. A equipa francesa chegou ao Estádio de Alvalade com batedores e 1h20 antes do início do jogo. O veículo que transporta a comitiva gaulesa fez o percurso desde o hotel Sheraton até ao recinto dos leões, de cerca de 5 kms, em 20 minutos.